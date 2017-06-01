У МОЗ обрали очільника головної дитячої лікарні: "Охматдитом" керуватиме лікарка з Коломиї
Конкурс було оголошено вдруге. Під час першого конкурсу члени комісії не обрали переможцем жодного з кандидатів.
Як повідомили УНІАН у МОЗ, комісія з проведення відбору кандидатів на посадуголовного лікаря «Охматдит» заслухала конкурсні пропозиції учасників та оголосила про одностайне рішення – обрати переможцем конкурсу Ірину Садов’як.
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У відомстві зазначили, що "вперше проведено відкритий конкурс, щоб дати можливість позмагатися за цю посаду найкращим менеджерам нашої країни".
Представники опікунської ради «Охматдиту» -- народні депутати України та представники громадськості перевірили декларації про доходи кандидатів, а також можливі конфлікти інтересів.
Конкурс було оголошено вдруге. Під час першого конкурсу члени комісії не обрали переможцем жодного з кандидатів.
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Минулого тижня комісія розглянула подані кандидатами документи вдруге і вирішила допустити до участі в наступному етапі конкурсу 7 претендентів, чиї документи відповідали вимогам. Перевіряли також відповідність кандидатів кваліфікаційним вимогам.
Усього для участі у конкурсі документи подало 9 претендентів минулого, і ще 10 цього разу.