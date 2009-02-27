Депресія підштовхує до змін

Американські психологи з університету Нью-Йорка довели, що крім свого негативного впливу на людину депресивний стан таїть в собі й деякі позитивні можливості.

Саме в період цього психологічного розладу у нас є шанс подумати над тим, як ми живемо, оцінити переваги й недоліки своєї роботи, порозмірковувати про сімейний стан та ін., говорять вчені.

Звичайно, апатичне відношення до дійсності під час депресії відкладає свій відбиток на всі наші роздуми, але розлад - це свого роду бар`єр, після якого ми готові до серйозних змін.

Подолавши депресивний стан, відзначають фахівці, ми ще раз об`єктивно оцінюємо якість свого життя. Швидше ж подолати депресією легкого і середнього ступеню тяжкості можна, наприклад, за допомогою натуральних антидепресантів на рослинній основі.

І якщо в період розладу з глибин підсвідомості спливли питання, які приховано турбували нас, вимагали відповідей, але з якихось причин нами ігнорувалися раніше, тепер не звертати на них уваги ми просто не маємо права.

Адже інакше незадоволеність собою і важливими складовими свого існування здатна знов призвести нас до емоційного зриву, повідомляє МК.

Gala.net