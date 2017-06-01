У МОЗ назвали мінімальний прохідний бал для вступу у медичні університети



Міністерство охорони здоров'я України спільно з Міністерством освіти та науки України визначили мінімальний прохідний бал на медичні спеціальності на рівні, не нижче 150 балів з кожного сертифікату ЗНО.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, відповідні зміни буде внесено до Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2017 році.

Встановлення прохідного балу розповсюджується на спеціальності: «Стоматологія», «Медицина», «Фармація, промислова фармація» та «Педіатрія» галузі знань «Охорона здоров’я». Це нововведення стосуватиметься усіх абітурієнтів, незалежно від форми навчання (за кошти державного бюджету чи за кошти фізичних чи юридичних осіб) та підпорядкування ВНЗ. МОЗ заявляє, що "запроваджується адекватний механізм позитивного відбору на медичні спеціальності, щоб підвищити «якість» медичного студента".

Попри великий конкурс при вступі у медичні ВНЗ (10–30 осіб на місце залежно від спеціальності та ВНЗ), рівень їх абітурієнтів часто поступається іншим спеціальностям. Наприклад, під час вступної кампанії 2015-го до ЛНМУ ім. Данила Галицького на спеціальність «лікувальна справа» зараховували абітурієнтів, які здали ЗНО з профільних предметів на 140–160 балів. У порівнянні, на економічний факультет КНУ ім. Т.Шевченка, де конкурс становить в середньому 30 осіб на місце, у 2015-му зараховували абітурієнтів із прохідним балом від 180 з профільних предметів.

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Встановлення прохідного балу на рівні, не нижче, ніж 150 балів - це не покарання для університетів чи вступників, це дійсно необхідний крок, спрямований на підвищення якості абітурієнтів, котрі вступають на медичні спеціальності. Охорона здоров'я - один з пріоритетних напрямків державної діяльності, і ми переконані, що лікарями мають ставати найкращі випускники, які усвідомлюють усю важливість та відповідальність професії. Мінімальний прохідний бал - це той механізм, який дозволить відсіяти абітурієнтів, які заледве на “трійку” здали ЗНО, і, відповідно, в майбутньому не допустити до роботи з пацієнтами осіб, які не зможуть бути достатньо компетентними та кваліфікованими. Прохідний бал обґрунтовується дослідженням, проведеним колективом Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, БФ ТІМО і фахівцями провідних ВНЗ України в галузі освітніх вимірювань. Суть дослідження полягала у встановлені співвідношення балів сертифікату ЗНО абітурієнтів та успішністю їх навчання на першому курсі ВНЗ.