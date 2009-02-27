В Україні призупинено роботу 142-х лікувальних і навчальних закладів

Через недотримання повітряно-теплового режиму в різних регіонах призупинено роботу 142-х лікувальних і навчальних закладів.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України з посиланням на дані Центральної санітарно-епідеміологічної станції, станом на 25 лютого випадки недотримання повітряно-теплового режиму були зафіксовані у Івано-Франківській, Кіровоградській, Одеській, Харківській, Херсонській областях та у місті Києві.

Всього по країні виявлено порушення температурного режиму в 180 закладах. Для припинення порушень вимог санітарного законодавства було тимчасово зупинено експлуатацію 142 закладів, з них - 18 лікувально-профілактичних, 27 дошкільних навчальних закладів, 86 загальноосвітніх навчальних закладів, 7 професійно-технічних навчальних закладів, одного вишу, двох гуртожитків та одного закладу соціального захисту населення.

Ситуація знаходиться під постійним контролем територіальних закладів санепідслужби, проводиться постійний моніторинг із питань дотримання температурного режиму у вищевказаних закладах.