У штатний розпис українських лікарень введуть посади "ерготерапевт" та "фізичний терапевт"

У закладах охорони здоров’я планується введення штатних посад «фізичний терапевт» та «ерготерапевт».

Як повідомили УНІАН у МОЗ, до Національного класифікатора України «Класифікатор професій ДК 003 2010» вже внесені професійні назви роботи «фізичний терапевт» та «ерготерапевт», відбуваються зміни в нормативній документації: до штатних розписів буде введено нове професійне угруповання «функціональні спеціалісти» та штатні посади «фізичний терапевт» та «ерготерапевт».

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Також відомство рекомендує залучати до навчальних практик у закладах охорони здоров’я студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, де здійснюють освітню діяльність у межах навчальних програм бакалаврського та магістерського рівня за спеціальностями «здоров’я людини», «фізична реабілітація» та «фізична терапія, ерготерапія». Така співпраця можлива через укладання відповідних угод.

У МОЗ вважають, що це дає забезпечить студентам контакт з реабілітаційним середовищем будь-якого періоду та пацієнтів усіх вікових категорій.

Дана ініціатива викликана необхідністю активно розвивати реабілітаційний напрямок у закладах охорони здоров’я та браком кваліфікованих фахівців з фізичної терапії та ерготерапії в Україні.

«На нових посадах зможуть працювати випускники очних освітніх програм магістерського рівня «фізична реабілітація» та «фізична терапія, ерготерапія». Найближчим часом розпочнеться розробка нової Концепції реабілітаційної освіти та розробка системи регуляції нового угрупування професіоналів реабілітації», – зазначає Володимир Голик, головний позаштатний фахівець МОЗ України зі спеціальності «Фізіотерапія. Медична реабілітація».

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Відповідно до вимог міжнародних організацій, що займаються регулюванням професійної, освітньої та практичної діяльності ерготерапевтів та фізичних терапевтів (Всесвітньої Федерації Ерготерапевтів та Всесвітньої Конфедерації Фізичної Терапії), обов’язковим компонентом навчальних програм бакалаврського та магістерського рівнів для цих спеціальностей є навчальні практики з мінімальною тривалістю 1000 годин.