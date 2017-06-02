Сьогодні на Нацраді реформ буде представлена медична реформа

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що сьогодні на засіданні Національної ради реформ буде розглядатися питання медичної реформи.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з комісаром ЄС із питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнесом Ганом сьогодні в Києві.

«Завтра ви будете працювати на Донбасі. Я хотів би, щоб ми це зробили разом, але завтра ми маємо важливе засідання Ради реформ, де будемо розглядати питання медичної реформи», - сказав він.

Гройсман уточнив, що “завтра буде презентована медична реформа”.

Ган, зі свого боку, зазначив, що йому приємно чути, що зараз багато реформ впроваджується в Україні.