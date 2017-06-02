В Україні не зареєстровано жодного препарату проти ботулізму, отрут змій та каракуртів - МОЗ

На сьогодні в Україні відсутня реєстрація медичних імунобіологічних препаратів таких, як сироватки протиботулінічні, сироватка проти отрути гадюки та павука каракурти тощо.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, дія сертифікату про державну реєстрацію цих препаратів, зокрема, сироватки протиботулінічні типів А, В, E кінські очищені концентровані рідкі закінчилася у 2014 році. Тоді ж розглядалося і питання державної перереєстрації протиботулінічної сироватки, однак, заявником (Федеральне державне унітарне підприємство "Науково-виробниче об'єднання по медичним імунобіологічним препаратам "Мікроген" Міністерства охорони здоров’я Російської Федерації) не були надані матеріали реєстраційного досьє для проведення експертизи з метою перереєстрації цього препарату.

Відповідно до чинного законодавства України право ініціації процедури реєстрації/перереєстрації лікарського засобу належить заявнику – юридичній або фізичній особі, яка відповідає за ефективність, якість та безпеку лікарського засобу в порядку, визначеному чинним законодавством, та має ресурси для здійснення фармаконагляду в Україні.

На територію України дозволяється ввезення незареєстрованих лікарських засобів згідно з статтею 17 Закону України «Про лікарські засоби» та пунктом 4.7 розділу IV Порядку ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів, затвердженого наказом МОЗ України від 26 квітня 2015 року № 237.

У разі звернення компаній – постачальників, які будуть готові здійснити ввезення незареєстрованих вакцинних препаратів із наданням необхідного пакету документів, МОЗ України в найкоротші терміни розгляне документи та підготує проект окремого рішення МОЗ України щодо ввезення незареєстрованих медичних імунобіологічних препаратів.

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Враховуючи загострення епідемічної ситуації та наявність випадків різних інфекційних захворювань (ботулізму, сказу, правця, дифтерії тощо) та відсутність зареєстрованих лікарських засобів для здійснення невідкладних заходів з профілактики та лікування цих захворювань, МОЗ України неодноразово зверталось до потенційних заявників та виробників згаданих препаратів щодо можливості ініціації державної реєстрації препаратів на території України, а також направлені клопотання до Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я України, до Благодійної організації «Червоний Хрест» щодо надання гуманітарної допомоги у медичних імунобіологічних препаратах.