В Україні з 3 по 6 червня цілодобово чергуватимуть близько 7 тисяч рятувальників

В Україні з 3 по 6 червня, у вихідні та на День святої Трійці, на цілодобовому чергуванні перебуватиме близько 7 тис. рятувальників та понад 2 тис. одиниць техніки ДСНС.

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Про повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, у період вихідних рятувальники перейдуть на посилений режим несення служби.

У повідомленні сказано, що під час апаратної наради з керівниками структурних та територіальних підрозділів служби голова ДСНС Микола Чечоткін зазначив, що важливим напрямком роботи у період з 3 по 6 червня є організація та проведення заходів із запобігання виникненню пожеж та іншим надзвичайним подіям у культових спорудах, на об'єктах з масовим перебуванням людей, на водоймах, у лісопаркових зонах та природних екосистемах.