Українським медикам обіцяють зарплатню до 23 тис грн

Заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенка", член Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Сергій Березенко повідомив, що після проведення реформи фінансування системи охорони здоров'я медичні працівники отримуватимуть від 10 до 23 тис. грн. заробітної плати.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу за результатами засідання Національної ради реформ.

"Ми змінюємо принцип фінансування від ліжкомісць і обігріву стін - до фінансування медичної послуги, і запроваджуємо принцип "гроші йдуть за пацієнтом", - зазначив депутат.

Запропонована реформа, додав він, надасть можливість працівникам сфери медицини отримувати "мінімум від 10 тисяч гривень до іноді понад 23 тисячі гривень заробітної плати чи доходу на місяць".

Крім того, зауважив Березенко, вводиться можливість для лікаря стати суб'єктом підприємницької діяльності.

"Відповідно, він отримує найнижчу ставку податку. Так званий єдиний податок. І в державі з'явиться ринок медичних послуг і конкуренція", - сказав він.

Саме це, за словами депутата, забезпечить збільшення якісно наданих медичних послуг, адже "в цьому випадку лікарі самі будуть шукати свого пацієнта".

"Згідно з розрахунками МОЗ, після ухвалення запропонованої реформи, фінансування медицини з державного бюджету на одну особу складатиме близько 110 доларів на пацієнта - це вже з самого початку реформи. І протягом 5 років цю цифру планується подвоїти - до 220 доларів", - сказав Березенко.

Він навів приклад, що у Грузії на сьогодні аналогічні видатки становлять лише 70 доларів.

Серед іншого, Березенко зазначив, що враховано було необхідність запустити систему надання електронних послуг "E-Health".

Крім того, додав депутат, необхідно зберегти пільги для соціально незахищених верств населення та врахувати захист учасників АТО, які безоплатно отримуватимуть всі необхідні медпослуги.

Своєю чергою голова Комітету ВР з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець висловила сподівання, що у нових законопроектах будуть передбачені питання щодо фінансування і державних гарантій лікування пацієнтів з туберкульозом, психічнохворих пацієнтів, а також державні гарантії щодо щеплення дітей. Також депутат сподівається, що, серед іншого, буде захищено права вагітних жінок.

Голова комітету також зауважила, що законодавча ініціатива передбачає можливість "пілотного" її втілення - не відразу по всій країні, а спершу лише у "пілотних" регіонах чи закладах.

За її словами, окремо планується ухвалити закон про медичне страхування. Відповідних законодавчих ініціатив, зазначила Богомолець, у парламенті наразі зареєстровано три.

"Групою авторів законопроектів, які представляють моделі приватного, державно-приватного і повністю державного медичного страхування, знайдено консенсус. І я сподіваюся, що найближчим часом буде технічно опрацьовано один законопроект і подано в парламент, який дозволить врегулювати питання саме медичного страхування і забезпечити новий пул коштів", - сказала Богомолець.

Вона підсумувала, що наразі пропонується система, за якою держава оплачуватиме й гарантуватиме оплату первинної ланки медицини: послуги сімейного лікаря, екстреної медицини та паліативну допомогу, а в інших випадках ітиметься про співоплату медпослуг.

Водночас законопроект щодо медичного страхування має врегулювати саме це питання - для людей, які не мають коштів на співоплату.