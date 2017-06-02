Супрун сподівається, що 6 червня нардепи розглянуть законопроекти щодо реформ у медицині

Виконуючий обов`язки міністра охорони здоров`я Уляна Супрун сподівається на включення у вівторок, 6 червня, до порядку денного роботи Верховної Ради законопроектів щодо реформи фінансування сфери охорони здоров'я.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час брифінгу за результатами засідання Національної ради реформ.

"Міністерство охорони здоров'я й уряд подали до Верховної Ради ще у квітні 4 законопроекти на зміну системи фінансування охорони здоров'я, яка були вимогою стратегії зміни фінансування охорони здоров'я, прийнятої Кабінетом міністрів ще у листопаді 2016 року", - сказала Супрун.

Після подання цих законопроектів, нагадала вона, робоча групу у складі 22 депутатів доопрацювала законопроекти.

"Сьогодні ми обговорювали ті зміни, які були зроблені, і подаємо знов розроблені законопроекти. Тепер їх буде два - №№ 6327 і 6029, які подаємо вже сьогодні на реєстрацію. Сподіваємося, що у вівторок будуть подані на порядок денний, і будемо розглядати їх на комітетах вже в наступну середу", - зазначила в.о. міністра.

Супрун додала, що зі зміною системи фінансування передбачається рівний доступ усіх громадян України до якісних медичних послуг.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні член профільного комітету Верховної Ради, координатор робочої групи з опрацювання законопроектів щодо реформування системи охорони здоров’я Сергій Березенко заявив, що відповідні законопроекти пропонуватимуть ухвалити в парламенті 22 червня.

Довідка УНІАН. 5 квітня Кабінет міністрів схвалив чотири законопроекти щодо реформування системи охорони здоров'я: «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів»; "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо видатків на первинну медичну допомогу"; "Зміни до основ законодавства України про охорону здоров'я (зміни до ст.ст. 3,8 та 35)" та "Про додаткові державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів особам, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в антитерористичній операції та забезпечують її проведення".

18 травня Верховна Рада не включила до порядку денного сесії жодного законопроекту, який стосується реформування сфери охорони здоров’я. Депутати не підтримали включення ні урядових, ні депутатських законопроектів з цієї тематики.