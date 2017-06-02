Порошенко виступає за створення служби, яка б контролювала надання медичних послуг

Президент України Петро Порошенко закликав парламент до закінчення поточної сесії розглянути законопроекти щодо медичної реформи.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав на засіданні Національної ради реформ, присвяченому питанню реформування медичної галузі країни.

«Запуск медичної реформи бажано провести через голосування в парламенті до завершення цієї сесії», - підкреслив Порошенко.

Глава держави наголосив, що українська система медицини потребує якнайшвидших реформ. Підготовлений Кабінетом міністрів законопроект був серйозно доопрацьований представниками робочої групи, Адміністрації президента, комітетів Верховної Ради тощо. Однак низка положень законопроекту ще потребують доопрацювання.

Глава держави відзначив неприпустимість пропонованого положення про те, що пакет державних гарантій пацієнту встановлюватиметься урядом.

«Ні. У нас пакет гарантій держави має бути закріплено законодавчо», - підкреслив президент.

Глава держави також звернув увагу на формулювання – не пацієнт, а український громадянин потребує державного захисту. Для громадян інших держав можливо забезпечити право на отримання медичних послуг через механізми страхування, додав Порошенко.

Президент також наголосив на необхідності створення служби, яка б займалася контролем за якістю та ефективністю роботи за інститутами, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері медичних послуг.

Він також звернувся з проханням до секретаря Нацради реформ, заступника глави АПУ Дмитра Шимківа, виконуючого обов’язки міністра охорони здоров`я Уляни Супрун та координатора робочої групи, народного депутата від «БПП» Сергія Березенка за підсумками сьогоднішнього обговорення в короткі строки сформувати пропозиції та передати їх уряду.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня Кабінет міністрів схвалив чотири законопроекти щодо реформування системи охорони здоров'я.

18 травня Верховна Рада не включила до порядку денного сесії жодного законопроекту, який стосується реформування сфери охорони здоров’я. Депутати не підтримали включення ні урядових, ні депутатських законопроектів з цієї тематики.

Сьогодні член профільного комітету Верховної Ради, координатор робочої групи з опрацювання законопроектів щодо реформування системи охорони здоров’я Березенко заявив, що відповідні законопроекти пропонуватимуть ухвалити в парламенті 22 червня.

Також це буде два законопроекти, три законопроекти будуть об'єднані в один, і ще один – це будуть зміни до Бюджетного кодексу.