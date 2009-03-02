У Донецьку приватні клініки працюватимуть з нульовою рентабельністю

У Донецьку приватні медичні установи заявляють про свою готовність працювати в період економічної кризи навіть з нульовою рентабельністю.

Про це повідомили вчора на прес-конференції в Донецьку Марина ШЕВЦОВА

головний лікар Медичного центру «Ескулап» і Віктор ЯРМОЛЮК, директор

донецького філіалу Медичного центру «Добробут».

Характеризуючи роботу приватних клінік в період кризи, М. Шевцова підкреслила

що «зараз йдеться про те, щоб хоч би працювати з нульовою рентабельністю, зараз не йде мова ні про яких 5%, йдеться тільки про нульову рентабельність». Підтримав її і В. ЯРМОЛЮК: «Добробут» поки що не підняв ціни, а тільки опустився по деяких позиціях, ми працюємо на грані мінімального прибутку, який дозволяє просто працювати не в збиток». Вони відзначили, що ціни на медичні послуги в їх центрах формують економісти, що прораховують всі нюанси. «Ціни прораховують економісти. Ціни залежать від потоку на ринку, тобто, якщо потік хворих збільшується, ціни знижуються і навпаки, - пояснила М. ШЕВЦОВА, - Це як покупки на ринку – оптові покупки дешевше». В. Ярмолюк додав, що «ринок цін диктує конкурентне середовище, але не можна з рахунків скидати ті розрахунки наших фахівців, які прораховують вартість медичних послуг, і для кожної послуги є база для розрахунків». Зупиняючись на деяких розцінках послуг, він повідомив, що в «Добробуті», наприклад, «послуга денного стаціонару коштує 55 грн. на годину». За словами В. ЯРМОЛЮК, в ціну «входить амортизація основних засобів - палата напхана новими меблями, найостаннішою технікою, є рідкокристалічний телевізор з 32-ою діагоналлю, вбудований холодильник, функціональне ліжко, яке коштувало 24 тис. грн. за курсом долара 5.05, кондиціонер, теплі підлоги у всій палаті». Він розповів, що в цю ціну «входить заробітна плата медсестри, лікаря, витратні матеріали».

В.Ярмолюк також повідомив, що виклик невідкладної швидкої допомоги в їх центрі

коштує 650 грн., а виклик вузькопрофільного лікаря-фахівця додому коштуватиме 350 грн.

«Невідкладна допомога у нас коштує 650 грн. Така ціна тому, що працюють

професіонали, плюс хороша машина на базі «Мерседеса», комплектація всім

устаткуванням, - розповів він, - А 350 грн. коштуватиме виїзд фахівця

додому з повним укладанням, з устаткуванням для того, щоб на місці поставити

діагноз, якщо в домашніх умовах це можливо здійснити, далі пацієнта везуть

у державну клініку, де є необхідне устаткування».

В Медичному центрі «Ескулап» дещо інші розцінки, які теж

досконально розраховуються їх фахівцями.

За словами М. ШЕВЦОВОЙ, «виїзд бригади «Швидкої допомоги» в «Ескулапові» коштує 385 грн., туди входить повне медикаментозне забезпечення, зняття кардіограми і

доставка пацієнта, якщо потрібно в медустанови». Вона ще раз акцентувала:

«Якщо у вас виникає необхідність виклику швидкої допомоги, це потенційно

серйозно, ви платите тільки за те, щоб до вас приїхали, проконсультували, подивилися. Ми надаємо послуги зі стандартів надання швидкої невідкладної медичної допомоги».

Виклик лікаря-фахівця додому пацієнтові «Ескулапа» обійдеться в 415 грн. «У

нас є вузькі фахівці, якщо виїжджає додому невропатолог, кардіолог

хірург і т. д., їх виїзд коштує 415 грн. У ціну входить огляд пацієнта

необхідні аналізи, які можна провести на місці, призначення

лікування», - говорить М. ШЕВЦОВА.

На закінчення прес-конференції і В. ЯРМОЛЮК, і М. Шевцова зійшлися в думці, що криза призведе до виходу з ринку медичних послуг багатьох приватних клінік.

«Я вважаю, що на ринку залишиться дуже мало приватних лікувальних клінік, багато

закриються, переглянувши свої можливості», - сказав В. ЯРМОЛЮК.