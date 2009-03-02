Закарпаття: у регіоні закуплять медичний автотранспорт

Депутати Закарпатської обласної ради виділили кошти на закупівлю 50 одиниць санітарного та реанімаційного автотранспорту. Про це повідомив заступник начальника управління охорони здоров’я Закарпатської ОДА Володимир БРИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, рішення «Про внесення змін до Програми зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності області на 2004-2010 роки» було ухвалено 27 лютого під час засідання 23-ї сесії Закарпатської обласної ради.

Згідно з цим рішенням, цього року та в 2010-му передбачається закупити по 50 одиниць санітарного та реанімаційного автотранспорту. За попередньої редакції, в 2009-му планувалося закупити всього 4 авто, наступного року – лише 1.

Для виконання цих заходів депутати ухвалили виділити з обласного бюджету по 3 млн. грн. щорічно до закінчення програми (2009, 2010 роки).

«Таке рішення було винесене на розгляд депутатів облради тому, що в області на сьогодні відчувається брак санітарного та реанімаційного автотранспорту. Станом на 1 січня 2009 забезпеченість санітарним автотранспортом закладів охорони здоров’я області становить 66,5 %, тобто в третині закладів санітарний транспорт відсутній взагалі. Крім того, із наявних автомобілів 59 % становлять такі машини, термін експлуатації яких перевищує 15 років», - зазначив В. БРИЧ.