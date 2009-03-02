Всі ми знаємо, що, як правило, клімакс починається коли жінка досягає сорока п`яти річного віку, . Цей час прийнято вважати першим дзвінком приходу старості, Але, на жаль, доводиться зустрічатися і з раннім «візитом» клімаксу. Як відомо, цей цикл за нормою повинен складати від двадцяти одного до тридцяти п`яти днів. Будь-який збій вимагає невідкладного медичного втручання.

На роботу яєчників роблять вплив багато чинників, якщо залишити поза увагою ті сигнали, що посилає нам організм, то можна чекати плачевного результату, одним з них може стати ранній клімакс. Звичайно ж, через менопаузу проходить кожна жінка, така вже фізіологічна особливість нашого організму. Але, та ситуація, коли менопауза почалась у віці тридцяти п`яти років або раніше, повинна викликати тривогу за стан свого здоров`я.

Як ми знаємо, клімактеричний синдром характеризується приливами жару, слабкістю, пітливістю, головним болем, різними змінами артеріального тиску, прискореним серцебиттям, сонливістю, підвищеною дратівливістю, необгрунтованим неспокоєм, депресією, погіршенням пам`яті, неуважністю. Адже всі ці вазомоторні та емоційно-психологічні порушення значно погіршують якість нашого життя. Але, найнегативнішим наслідком раннього клімаксу є нездатність жінки виносити й народити дитину.

Проте, якщо ви помітили у себе наявність тих або інших вищезгаданих симптомів, це зовсім не означає, що ви вступили у фазу менопаузи.

Можливо, причина криється в тимчасовому зниженні активності яєчників або почалося згасання їх функції. Розібратися в цьому питанні може лише лікар, тому жінці належить пройти ряд серйозних обстежень, які доведеться повторити неодноразово. Чим раніше ви звернетеся до лікаря, тим більш широким буде вибір методів лікування, які, якщо і не зможуть запобігти настанню раннього клімаксу, то відстрочать його .

Як правило, в подібних випадках жінці призначається курс замісної гормональної терапії, тобто прийом препаратів, що містять у своєму складі ті гормони, які втрачені власним організмом (естроген або прогестерони). Не варто забувати й про існуючі лікарські, гомеопатичні препарати і про фітоестрогенах, хоча слід зазначити нижчу їх ефективність.

Замісна терапія не тільки усуває перші прояви клімактеричного синдрому, але й попереджає прояв пізніших обмінних порушень, таких як атеросклероз, остеопороз, урогенітальні розлади, а також ознаки раннього старіння. Зверніть увагу на те, що гормональна терапія призначається в кожному випадку строго індивідуально, з урахуванням всіх особливостей організму, після проведення всіх необхідних досліджень.

Тому в жодному випадку не можна починати прийом подібних препаратів без консультації з гінекологом. В кращому разі ви лише посилите ті симптоми, які вже маєте, адже можна чекати розвитку куди серйозніших наслідків. Наприклад, за наявності у жінки раку молочної залози або яєчника, необгрунтований прийом гормонального препарату може лише прискорити зростання пухлини.

Безумовно, найбільшою трагедією ранній клімакс стає для тих жінок, які не ще встигли привести на світ дитини. Тому що тепер вона не має можливості зробити це біологічним шляхом, але у неї завжди є шанс скористатися , донорськими програмами що існують на даний момент, вони дозволяють підсадити в її матку, запліднену спермою чоловіка яйцеклітину, узяту з організму жінки-донора.

Давайте на самкінець нагадаємо ті чинники, що можуть стати причиною раннього клімаксу. Це спадковість, коли жінка має всі шанси повторити долю матері, або інших найближчих родичів, що зіткнулися з подібною проблемою. Потрібно приділити увагу і періоду статевого дозрівання, оскільки саме в цей час встановлюється зв`язок між центрами, регулюючими функції яєчників.

А це означає, що слід звести до мінімуму можливість виникнення стресових ситуацій, надмірних фізичних навантажень і т.д.

Ранній менопаузі може передувати імунологічні захворювання, такі як діабет 1 ступеню, червоний вовчак, гінекологічні операції, інфекційно-запальні захворювання статевої сфери, дія токсичних речовин (робота на шкідливих виробництвах, хіміотерапія), сильні стреси.

У групі ризику знаходяться й жінки, що палять, тому що нікотин має вкрай негативний вплив на роботу яєчників.

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