Садварі призначено заступником голови Держкомветмедицини

09:59, 02 березня 2009
Країна
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Розпорядження Кабміну

Кабінет міністрів України призначив Юрія САДВАРІ заступником голови Державного комітету ветеринарної медицини України.

Текст розпорядження від 25 лютого 2009 р. № 197-р опублікований на сайті уряду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держкомветмедицини, до призначення на цю посаду Ю.САДВАРІ очолював Головне управління ветеринарної медицини в Закарпатській області.

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