У Львові обмежено продаж пива

27 лютого виконавчий комітет Львівської міської ради на своєму засіданні ухвалив рішення про обмеження на розташування місць продажу у місті алкогольних та тютюнових виробів.

Як передає кореспондент УНІАН, також окремим рішенням було ухвалено обмеження продажу пива у Львові.

У своїй доповіді щодо обмеження місць продажу алкоголю, тютюну та пива у місті начальник Юридичного управління Львівської міської ради Гелена ПАЙОНКЕВИЧ поінформувала, що продаж алкогольних та тютюнових виробів відтепер заборонено на відстані не менше, ніж за 200 метрів від дитячих садочків, шкіл, закладів культури та дозвілля, скверів, парків, лікарень, а також місць проведення культурно-спортивних заходів та дозвілля.

За словами Г.ПАЙОНКЕВИЧ, рішення міськради зумовлене статтею 153 «обмеження щодо продажу алкогольних та тютюнових виробів» Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів», а також у зв’язку з численними скаргами львів‘ян - батьками неповнолітніх дітей - з проханням вжити відповідних заходів, що надходили на адресу Львівської міської ради.

Як було повідомлено, рішення щодо обмеження місць продажу алкоголю, тютюну та пива не стосується стаціонарних закладів торгівлі, а стосується так званих малих архітектурних форм (МАФів), літніх виносних лотків тощо.

Як зазначила Г.ПАЙОНКЕВИЧ, на виконання цього рішення Управління економіки міської ради звернеться до органів, які видають ліцензії на продаж тютюну та алкоголю, з метою не видавати їх продавцям, які працюють на згаданих територіях.

Також аналогічне обмеження накладено на місця продажу пива, яке законодавчо не класифікується ні як алкогольний, ні як безалкогольний напій.