В одній із шкіл Запорізької області - нашестя змій

Як повідомили УНІАН у Запорізькому територіальному управлінні МYС, нашестю змій піддалася загальноосвітня школа в селі Соколівка Вільнянського району області.

"Напередодні вихідних у підвалі школи було виявлено декілька змій. Для очищення школи від "небезпечних сусідів" до Соколівки направили фахівців, які під час перевірки підвалу вилучили з нього і знешкоджували двох змій", - повідомили в МНС, відзначивши, що інших плазунів у будівлі школи знайти не вдалося.

Як повідомляв УНІАН, поява змій у нетрадиційних для них місцях в Запорізькому регіоні фіксується не вперше: отруйних плазунів знаходили на зупинках громадського транспорту і навіть в приміщенні Орджонікідзевського райсуду міста Запоріжжя.