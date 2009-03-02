Дітей у віці до 5 років необхідно вакцинувати проти гемофільної інфекції - МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України наголошує на необхідності вакцинації дітей у віці до 5 років проти гемофільної інфекції.

Як йдеться в переданому УНІАН коментарі прес-служби МОЗ, за оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров’я, інфекція викликана збудником Haemophilus influenzae типу b (Hib), зумовлює в світі 3 млн. важких захворювань щорічно, з яких понад 450 тисяч закінчується летально. Ця інфекція належить до 5 провідних причин смерті дітей у віці від 1 місяця до 5 років. Смертність дітей вказаної вікової групи від пневмонії, викликаної цим збудником, посідає друге місце після кору. Понад 10-30% дітей, хворих на менінгіт, викликаний Hib, помирають, а серед тих дітей, що виживають, у 10-35% випадках захворювання перебігає з ускладненнями, що нерідко призводять до інвалідизації. Летальність у результаті пневмонії, спричиненої Hib, становить 2-2,5%. А у третини дітей, що хворіли на менінгіт, викликаний збудником Hib, виникають паралічі, розумова відсталість, туговухість та інші ускладнення.

За статистичними даними МОЗ України, в країні щороку реєструється до 2 тис. випадків захворювань на бактеріальні менінгіти та приблизно 80 тис. випадків захворювання на гострі пневмонії. Лише у 2007 році в Україні, не досягши 1 року життя, від збудників інфекційних захворювань, які на сьогодні можуть бути попереджені засобами імунопрофілактики, померли 277 дітей, у тому числі від пневмонії – 123, менінгіту та менінгококової інфекції – 62 та від септицемії – 62 дитини. Щороку бактеріальні інфекції забирають життя більш як у 400 дітей, у тому числі у 100 дітей віком до 1 року. Майже 250 немовлят, п’ята частина яких помирає, проходять лікування в стаціонарах України з приводу захворювання на септицемію.

Разом з тим, за даними вітчизняних дослідників, серед бактеріологічно розшифрованих гнійних менінгітів у дітей віком від 1 місяця до 5 років в Україні 41 % - викликані менінгококом, 35% - пневмококом, 18% - Haemophilus influenzae типу b та приблизно 6% - іншими збудниками. Серед рентгенологічно підтверджених пневмоній у дітей вказаної вікової групи 34% становлять пневмонії, викликані Hib.

Рівень носійства Hib-інфекції у дітей у віковій групі до 2-х років у м. Києві можна співвіднести із такою у Російській Федерації та у довакцинальний період у США (до 1991 року), що свідчить про епідеміологічну доцільність проведення специфічної імунопрофілактики групи захворювань, які викликаються Haemophilus influenzae типу b.

Так, у США до початку широкого застосування специфічної профілактики цього захворювання рівень носійства збудника Hib-інфекції серед дітей дошкільного віку становив приблизно 5 %. У Російській Федерації рівень носійства сягає 5,6 % серед здорового дитячого населення. Результати проведеного у м. Києві дослідження щодо оцінки поширеності носійства збудника Hib-інфекції серед здорових дітей віком до 2-х років свідчать про те, що у 6,06 % відібраних із носоглотки мазків виділено культуру Haemophilus influenzae типу b.

Вакцинація проти гемофільної інфекції типу b включена до Календаря профілактичних щеплень, затвердженого наказом МОЗ України від 03.02.2006 №48 та зареєстрованого в Мін’юсті України від 02.06.2006 № 665/12539. Щеплення проводять чотириразово вакциною проти Hib- інфекції у комбінації з іншими антигенами та моновалентною.

За інформацією МОЗ, вакцинація проти Hib-інфекції у комбінації з іншими антигенами впродовж лише трьох років з моменту її запровадження збільшила охоплення щепленням дітей та зменшила майже вдвічі захворюваність на важкі форми пневмоній в дітей віком до 2-х років.

У міністерстві стверджують, що безпечність вакцинації та її ефективність була доведена більш як двадцятирічним досвідом використання цієї вакцини в країнах Західної Європи та Північної Америки. В країнах, де вакцинація проти інфекції, викликаної Haemophilus influenzae типу b, введена до національних календарів щеплень, спостерігається суттєве зниження загальної захворюваності на гнійні менінгіти, тяжкі пневмонії, а також майже не реєструються менінгіти, викликані Haemophilus influenzae типу b, значно знижено рівень носійства Hib-інфекції.