Харчування у фаст-фудах призводить до інсультів

Якщо на околицях вашого будинку багато ресторанів швидкого харчування, ви можете потрапити до групи ризику інсульту. Вірогідність серцевих проблем зростає в міру збільшення кількості закусочних з фаст-фудом у районі, визначили фахівці Університету Мічігану /США/.

Аналізуючи роль демографічних та соціально-економічних чинників, лікарі виявили, що жителі районів з найбільшим числом подібних закладів мають ризик ішемічного інсульту на 13% вище. Цей ризик підвищувався на 1% з появою кожного закладу що продає фаст-фуд. Епідеміологи вважають, що низька якість харчування в таких місцях негативно впливає на здоров`я людей і що продаж шкідливої їжі необхідно обмежуити. На противагу, магазини з недорогими овочами, фруктами, зеленню та корисною їжею навпаки позитивно впливають на раціон харчування і, захищають жителів від ожиріння та інших хвороб, вважають дієтологи.

Починаючи з 2000 року дослідники розглянули дію 262 закусочних типу швидкого харчування на здоров`я людей, що проживають в районах їх скупчення, та їх потенційну роль на 1 тис. 247 випадків ішемічних інсультів. Передбачається, що при відсутності вибору люди змушені купувати не корисні продукти або харчуватися не вдома.

В той же час давно доведено, що фаст-фуд пов`язаний з розвитком серцево-судинних порушень, діабетом і сприяє перевищенню індексу маси тіла. На думку медиків, відсутність альтернатив здорового харчування призводить до погіршення здоров`я. Вони додають, що щороку 780 тис. американців переносять інсульт, 87% з яких є ішемічними інсультами - умова блокування роботи артерій і запобігання кровообігу в мозку.

ami-tass.ru