В Кіровограді через смерть немовляти судитимуть лікарів

Прокуратура Кіровограда порушила кримінальну справу за фактом неналежного виконання медичними працівниками міського пологового будинку №2 ім. Святої Ганни своїх професійних обов`язків та недбалого відношення до них, внаслідок чого загинула новонароджена дитина.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Встановлено, що 6 липня 2008 року після народження дитина знаходилася у важкому стані, самостійно не дихала. 8 липня немовля померло внаслідок дихальної недостатності, зумовленою асфіксією під час пологів.

Згідно актом судово-медичного дослідження, смерть немовляти можна було попередити при своєчасній діагностиці дистрессу плоду та своєчасному вирішенні питання про проведення невідкладного кесаревого розтину.

Кримінальна справа порушена за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.140 Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.