В Україні з вересня 2008 року не перевіряють якість ліків

З вересня 2008 року в Україні не здійснюється легітимний контроль якості лікарських препаратів. Про це в інтерв`ю www.zn.ua повідомила перший заступник голови Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення Інна Демченко.

До такої ситуації, за її словами, призвела постанова уряду від 10 вересня 2008 року про ліквідацію Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення й створення Державної інспекції за контролем якості лікарських засобів.

У грудні Президент своїм указом зупинив дію цієї постанови й звернувся в Конституційний суд, який 11 лютого відмовив у відкритті відповідної справи.

"Вся система контролю якості ліків сьогодні паралізована. По суті, з 10 вересня - моменту виходу постанови уряду…наш ринок ліків повністю відкритий", - констатувала Демченко.

На її думку, у цей момент ліквідовані контрольні органи не можуть виконувати свої функції, а нову структуру з відповідними повноваженнями створити поки не вдалося.

"З 10 вересня легітимно не здійснюється контроль якості ліків, не контролюється обіг ліків, не видаються сертифікати на ввіз, частина товарів перебуває на карантині. За півроку не вдалося створити нового єдиного органу контролю", - сказала вона.

Причину Демченко бачить у тому, що нова контролююча структура створюється з нуля, без використання досвіду і матеріально-технічної бази ліквідованих служб.