Чи можна довіряти домашнім медичним приладам?

Погодьтеся, кожного разу при щонайменшому нездужанні бігти до лікаря, ой, як не хочеться. І тоді на допомогу приходять домашні засоби діагностики – термометр, тонометр, глюкометр. Але чи гарантує таке самообстеження правильний результат?

Ще відносно недавно практично єдиним діагностичним приладом, доступним в домашніх умовах, був звичайний термометр. Градусник затискали під пахвою і через чверть години дивилися на свідчення. Якщо на шкалі було 37 і вище, викликали лікаря або швидку. Проте підвищена температура вказує лише на те, що десь в організмі йде запальний процес. І щоб визначити який саме, все-таки потрібна допомога медика.

А ось якщо температури немає, а голова все одно болить, то ми згадуємо про тиск. Тут, здається, все просто. Взяв тонометр, поміряв тиск, якщо він виявився підвищеним – прийняв пігулку. Останнім часом на ринку медичного устаткування з`явилося безліч автоматичних і напівавтоматичних "вимірників тиску". Вони зручні, перш за все, тим, що для діагностики не потрібна стороння допомога. Здавалося б, яка знахідка для самотніх людей!

Проте, електронні тонометри часто брешуть. Річ у тім, що виготівники настроюють їх на деякі стандартні свідчення, що передбачає певний рівень неточності. Крім того, якщо користувач перед застосуванням неуважно читає інструкцію, або в пристрої сідають батарейки, він може видати помилку. Нерідко при повторній перевірці механічним приладом свідчення істотно розрізняються. Тому при покупці електронного тонометра бажано захопити з собою механічний. Це дозволить порівняти дані. Інакше потім ви будете дивуватися, чому при такому поганому самопочутті на дисплеї відображається нормальний рівень тиску.

Інший поширений пристрій для домашньої діагностики – глюкометр, прилад, призначений для вимірювання рівня глюкози в крові. Правила користування ним дуже прості: ви проколюєте собі палець за допомогою спеціального пристосування і капаєте кров на тест-полоску. Через 20-30 секунд на моніторі пристрою з`являється результат. Але врахуйте, що процедуру треба проводити або натщесерце, або через 2 години після їжі. Згідно нормі, рівень глюкози не повинен перевищувати 3,2 - 5,6 ммоль/л.

Багато глюкометрів мають функцію збереження результатів вимірювань. Пристрої останнього покоління можна навіть підключати до комп`ютера, щоб передати дані через Інтернет лікареві. Перед тим, як пристрій надходить до продажу, зазвичай проводиться його калібрування. Якщо її проводить сам виготівник, до глюкометра додається спеціальна смужка зі встановленим рівнем глюкози. Але іноді користувачеві пропонується перевірити прилад самому за допомогою спеціальної калібрувальної тест-полоски. Краще зробити це прямо в аптеці, де ви купуєте глюкометр.

Наскільки б сучасний і надійний прилад ви не купили, пам`ятаєте приказку: "Все, що може зіпсуватися, псується; все, що не може зіпсуватися, псується теж!" Збій може відбутися в будь-який час. І тоді доведеться розплачуватися власним здоров`ям. Тому не варто сліпо довіряти апаратурі. Є сумніви - зверніться до лікаря!

"Правда. Ру"