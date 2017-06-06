Порошенко визнав, що отримати медичну допомогу в сільській місцевості майже неможливо

Президент України Петро Порошенко ініціював розробку законопроекту, положення якого повинні стати запорукою надання якісної медичної допомоги в селах.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив на засіданні Національної ради реформ, присвяченому питанню реформування медичної галузі країни.

«За моїм дорученням розроблений відповідний законопроект, який передбачає якісно нові правила медичної допомоги на селі з використанням сучасних технологій», - повідомив президент.

Порошенко констатував, що нині у сільській місцевості, на жаль, найнижчий рівень медицини.

«Часто-густо немає фельдшерсько-акушерського пункту, а якщо він і є, то отримати там медичну допомогу майже неможливо», - сказав президент, зазначивши, що у місті пацієнти мають можливість обирати не лише лікаря, а й медичну установу, у селах частіше спостерігається брак лікарів загалом.

З метою виправлення такої ситуації глава держави й запропонував розробити законопроект, який би передбачав якісне та сучасне медичне обслуговування сільського населення, забезпечення лікарсько-акушерських пунктів обладнанням, яке даватиме можливість в короткі терміни провести діагностику стану пацієнта та надання кваліфікованої консультації і лікарської допомоги. Також у документі мають бути пункти щодо забезпечення санітарного транспортування хворих у разі необхідності в уже визначені лікарні, додав він.

«Це буде частина нашого загального пакету медичної реформи. Я його в найкоротший термін презентую, запропоную Верховній Раді. Впевнений, що в нас на сьогоднішній день кожен громадянин України повинен мати захищене Законом і Конституцією право на отримання допомоги», - наголосив Порошенко.

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Президент також зазначив, що вітає ініціативи щодо проведення інвентаризації медичного обладнання, проведення ретельної калькуляції медичних послуг та розробки ефективних механізмів білінгу медпослуг.

«Треба ефективно розробити, щоб уникнути зловживань. Щоб пацієнт отримав правильну і своєчасну послугу без будь-яких ускладнень. На сьогоднішній день це в будь-якому разі кроки, які мають покращити рівень медичної допомоги для українських громадян», - підкреслив глава держави.