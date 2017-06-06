Гройсман заявив, що кошти на проведення медичної реформи "забезпечать процеси децентралізації"

Подальша децентралізація і створення госпітальних округів будуть сприяти підвищенню якості медичних послуг в Україні і посилять конкурентоспроможність установ охорони здоров'я.

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Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив під час засідання Національної ради реформ, присвяченому обговоренню проекту медичної реформи, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Глава Уряду звернув увагу, що ключова мета реформи - запровадження принципу "гроші ходять за людиною", що передбачає фінансування медичних послуг, а відтак - відкриває для людини вибір, де і як лікуватися, і забезпечує вищу якість лікування.

Додатковим стимулом змін стане формування в Україні системи госпітальних округів. Ефективність саме такої організації медичної допомоги доводять 13 областей, де розпочинається реалізація відповідних пілотних проектів, в основі яких – не кількість лікарень, а якість медичних послуг, наявність обладнання та досвідчених лікарів, здатних вилікувати людину.

Фінансову сторону питання, за словами глави уряду, забезпечують процеси децентралізації, які дозволяють місцевій владі вкладати більші кошти в розвиток медицини на місцях.

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"Наше завдання сьогодні - інвестувати у якість і доступність охорони здоров'я. Децентралізація буде у цьому допомагати. Сьогодні мільярди гривень знаходяться на місцях, і ці кошти можемо використовувати. Приклади вже є - місцеві органи влади створюють якісні заклади охорони здоров'я", - зазначив Гройсман.

Як повідомлялося, створення госпітальних округів є частиною стратегії реформування медичної сфери в Україні на найближчі три роки. Один округ передбачає охоплення території з населенням 200 тис. осіб за наявності лікарні 2-го рівня або 120 тис. чоловік - за наявності лікарні тільки 1-го рівня.