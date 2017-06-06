МОЗ перевірить заклади для оздоровлення та відпочинку дітей
Заплановано провести лабораторні та інструментальні дослідження у понад 6,6 тис. закладів оздоровлення та відпочинку.
Лабораторні центри Міністерства охорони здоров’я проводять моніторинг готовності закладів для оздоровлення та відпочинку дітей влітку.
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Про це повідомляє урядова прес-служба.
«У межах підготовки до оздоровчої кампанії тривають лабораторні та інструментальні дослідження за участю спеціалістів лабораторних центрів МОЗ України. До початку оздоровчого сезону у закладах оздоровлення та відпочинку здійснюється лабораторний контроль якості питної води та води відкритих водойм», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вже проведено 5185 досліджень питної води за бактеріологічними та 4701 – за санітарно-хімічними показниками, з них показник відхилень за бактеріологічними показниками склав – 6,2%, за хімічними показниками – 12%. Відхилення виявлені у 712 закладах оздоровлення та відпочинку.
«У Волинській області питна вода не відповідала за хімічними показниками (перевищення вмісту заліза) у позаміському оздоровчому закладі «Чайка» у селищі Світязь Шацького району та в таборі денного перебування дітей на базі ЗОШ №3 міста Рожище. Проводяться повторні дослідження», - наголошується у повідомленні.
За даними прес-служби, загалом заплановано провести лабораторні та інструментальні дослідження у понад 6,6 тис. закладів оздоровлення та відпочинку, серед них 479 закладів оздоровлення (позаміських – 381, санаторного типу – 53, дитячих центрів – 16) та понад 6,2 тис. закладів відпочинку (з денним перебуванням – 5988, наметових містечок – 38, табори праці та відпочинку – 218).
Спеціалісти лабораторних центрів МОЗ України надали 910 рекомендацій власникам закладів оздоровлення та відпочинку, щоб ті змогли забезпечити належні умови для оздоровлення та відпочинку дітей, додали в прес-службі.