АМК продовжує розслідування на ринку ліків України

Антимонопольний комітет України продовжує розслідування на ринку ліків, повідомив виконуючий обов`язку голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО сьогодні на брифінгу.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що питання щодо цін на ліки в Україні знаходиться на етапі розслідування.

За його даними, АМК «проводить розслідування стосовно узгоджених дій суб`єктів у вигляді підвищення цін на ліки».

Поки що , за його даними, йдеться про обгрунтованість підвищення цін на зарубіжні ліки, кількість яких становить 80% ринку ліків в Україні.

За словами О.МЕЛЬНИЧЕНКА, він не ставить під сумнів, що свій внесок у підвищення цін на ліки в Україні внесла ситуація з курсом гривні по відношенню до долара. У той же час, за його словами, валютна складова вартості ліків не мала привести до такого підвищення цін, яке відбулося на сьогодні.

О.МЕЛЬНИЧЕНКО зазначив, що АМК сьогодні досить ефективно співробітничає з 15 найбільшими постачальниками ліків на ринок в Україну.

За його словами, «ми звертаємося до постачальників, що вже сьогодні ціни на ліки мають бути економічно обгрунтовані і постачальники не повинні чекати кінця розслідування».

О.МЕЛЬНИЧЕНКО повідомив, що розслідування щодо ринку ліків має завершитися в квітні.

Як повідомлялося, в грудні 2008 року АМК залучив 7 оптових постачальників ліків як відповідачів у справі. Зокрема, ТОВ «БАДМ» (м. Дніпропетровськ), СП "Оптіма-фарм Лтд» (м. Київ), ТОВ ВВС-ЛТД (с. Хостів, Києво-Святошинський район), ЗАТ «Альба Україна» (м. Бориспіль), ТОВ «Вента» (м. Дніпропетровськ), ТОВ «Аптека «Біокон» (м. Київ), ТОВ «Інтерфарм» (м. Київ).

Попередній економічний аналіз обгрунтування підвищення цін на медикаменти, проведений АМК, показав відсутність об`єктивних причин для такого підвищення.

Після порушення АМК в жовтні 2008 року відповідної справи окремі гравці фармацевтичного ринку відреагували на вимоги і знизили ціни.

АМК досліджував динаміку цін на 18 лікарських засобів, що найбільш вживалися, що підтвердило наявність синхронної поведінки операторів ринку під час різкого підвищення цін на медикаменти. Зокрема, досліджувалися ціни на такі медикаменти як амізон, арбідол, афлубін, доларен, ессенциале, тарфіл, кетанов, корвалмент, но-шпа, сезам та ін.

У лютому Антимонопольний комітет України додатково залучив до справи про розслідування підвищення цін на медикаменти 8 компаній: ТОВ «Донфармхолдинг» (м. Донецьк), ТОВ «ФРА-М» (м. Донецьк), ТОВ «Фармако» (м. Київ), ТОВ «Фалбі» (м. Київ), ТОВ «Галафарм» (м. Київ), ТОВ «Інтерфарма-Київ» (м. Київ), ТОВ «Фіто-Лек» (м. Харків) і приватне торгови-посередницьке мале підприємство "Фірма «Едельвейс» (м. Львів).