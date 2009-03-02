Ющенко доручив Кабміну поліпшити становище осіб з вадами зору

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів вжити заходів для поліпшення становища осіб з вадами зору.

Про це йдеться в указі Президента, текст якого розміщено на його офіційному сайті.

Президент доручив уряду:

забезпечувати широку участь всеукраїнських громадських організацій інвалідів у процесі вироблення державної соціальної політики, підготовки законодавчих ініціатив, які спрямовані на створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі й осіб з вадами зору;

розглянути питання щодо створення Українського та регіональних центрів профілактики ретинопатій у недоношених дітей, а також створення Українського банку тканин ока на базі Інституту очних хвороб і тканинної терапії імені В.П.Філатова Академії медичних наук України;

вживати заходів щодо поліпшення матеріально-технічного забезпечення спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з вадами зору, впровадження у навчально-реабілітаційний процес комп`ютерної техніки, тифлотехнічних засобів, спеціального медичного обладнання для корекції і розвитку зорового сприймання;

здійснити заходи з удосконалення роботи служб медико-соціальної експертизи та медико-соціальних експертних комісій;

переглянути перелік технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються окремі категорії населення, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 29 листопада 2006 року №1652, з метою оновлення засобів для реабілітації інвалідів по зору;

вжити заходів щодо запровадження обліку працюючих на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності інвалідів залежно від нозологічної форми їх захворювання;

розглянути питання щодо розроблення та видання шрифтом Брайля, плоскодруком, зі збільшеним кеглем підручників і посібників, у тому числі озвучених, призначених для осіб з різними ступенями втрати зору з метою укомплектування такими підручниками та посібниками спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів, де навчаються діти з вадами зору.

Також Кабміну, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям доручено:

ужити заходів щодо поетапного, протягом п`яти років, оснащення пішоходних переходів спеціальними звуковими світлофорами та напрямними огорожами для створення безпечних умов руху осіб з вадами зору;

посилити контроль за дотриманням законодавства щодо пільгового проїзду інвалідів, у тому числі інвалідів по зору, та осіб, які їх супроводжують;

вжити заходів щодо обмеження паркування транспортних засобів на тротуарах у місцях компактного проживання інвалідів по зору та місцях розташування підприємств і установ, де працюють особи з вадами зору.

Міністерство охорони здоров`я України має:

удосконалити систему ранньої діагностики порушень зору у дітей, розробити заходи щодо забезпечення своєчасної профілактики втрати зору внаслідок хронічних захворювань, забезпечити медико-генетичне консультування подружніх пар щодо запобігання вадам зору у новонароджених;

розробити та затвердити порядок забезпечення інвалідів по зору виробами медичного призначення, в тому числі термометрами, тонометрами, глюкометрами, обладнаними звуковим інформатором;

удосконалити порядок забезпечення інвалідів по зору протезами очей та окулярами, забезпечити поліпшення якості цих виробів;

розглянути питання щодо внесення змін до Інструкції про встановлення груп інвалідності стосовно термінів переогляду інвалідів по зору та спрощення порядку обстеження таких інвалідів медико-соціальними експертними комісіями.

Міністерству освіти і науки за участю Академії педагогічних наук України доручено:

удосконалити до 1 вересня 2009 року методики з розвитку, виховання та навчання дітей з вадами зору, забезпечити їх видання і доступність для широкого користування;

вивчити міжнародний досвід щодо навчання осіб з вадами зору та слуху у навчальних закладах і внести в установленому порядку відповідні пропозиції щодо вдосконалення вітчизняної системи навчання таких категорій осіб.

Міністерство праці та соціальної політики має вивчити питання щодо можливості запровадження на підприємствах Українського товариства сліпих виробництва тифлотехнічних засобів для інвалідів по зору.