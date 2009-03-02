Затримано службовців Держінспекції з контролю за цінами

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю Головного управління МВС в місті Києві затримали за підозрою у хабарництві чотирьох службовців Державної інспекції з контролю за цінами в Київській області.

Вони, зловживаючи службовим становищем, вимагали та отримали хабара у розмірі 12 тис. дол. та 50 тис. грн. від директора товариства з обмеженою відповідальністю. У таку суму зловмисники оцінили для директора ТОВ свої «послуги» - не накладення штрафних санкцій у розмірі 1 млн. 200 тис. грн. за виявлені порушення законодавства України про ціни та ціноутворення.

За даним фактом прокуратурою м. Києва порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних дій щодо встановлення інших фактів скоєння злочинів зазначеною групою осіб.