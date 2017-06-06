Гройсман обіцяє, що перший комплекс "Охматдиту" здадуть в експлуатацію до кінця цього року

Перший комплекс оновленої національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" здадуть в експлуатацію в листопаді-грудні поточного року.

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Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман після інспектування будівельних робіт, що були відновлені восени 2016 року після трирічної перерви, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Ми були тут рік тому і бачили, як лікарня потроху перетворюється на найбільший корупційний об’єкт країни. Але сьогодні можна сказати, що будівництво завершується. В листопаді-грудні перша черга буде здана. Зараз головне завдання – провести прозорі тендери із закупівлі обладнання, аби осучаснити клініку», - сказав Гройсман.

Він підкреслив, що наразі йдеться про введення в експлуатацію першої черги лікарні – великого лікувального комплексу площею понад 26 тис. квадратних метрів із системами МРТ та іншим обладнанням, яке дозволить проводити надскладні процедури дітям.

Нині у комплексі завершуються будівельні роботи і здійснюється монтаж обладнання.

Загальна сума, що може бути витрачена до кінця року на закупівлю та проведення необхідних монтажних та будівельних робіт, становить близько 1 млрд грн.

За словами прем’єра, повністю завершити реконструкцію лікарні необхідно у 2019 році.

Загальна площа нового комплексу «ОХМАТДИТу» становитиме понад 67 тис. кв. м, він складатиметься з 7 блоків, в яких розміщуватимуться 10 сучасних хірургічних відділень, 5 онкологічних і гематологічних відділень та діагностичне відділення.