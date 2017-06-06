ВР внесла зміни в закон про забезпечення інвалідів безоплатним транспортним супроводом

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення зміни до статті 31 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" щодо транспортного обслуговування осіб з інвалідністю (№6155).

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Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 309 народних депутатів із 381, зареєстрованого у сесійній залі.

Законом встановлюється, що інваліди, діти-інваліди, які проходять реабілітацію в реабілітаційних установах, забезпечуються реабілітаційними установами безоплатним транспортним обслуговуванням у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері праці та соціальної політики.

Раніше законом передбачалося, що лише реабілітаційні установи, розташовані у сільській місцевості, надають транспортні послуги інвалідам.

Як зазначив один із авторів законопроекту, лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, "законопроект не стосується питання пільгового проїзду відповідних категорій осіб у міському, приміському та міжміському транспорті".

"Йдеться про те, що реабілітаційна установа власним автобусом привезе людину з інвалідністю від вокзалу до реабілітаційної установи і у зворотному напрямку", - сказав він.

Як зазначається у пояснювальній записці, станом на 1 січня 2016 року в системі Мінсоцполітики функціонувала 151 реабілітаційна установа, в тому числі 8 - у сфері управління Мінсоцполітики та 143 - у сфері управління органів соціального захисту населення. Із них тільки 2 реабілітаційні установи розміщені в сільській місцевості.

Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.