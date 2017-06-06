Болгарія прийняла на лікування ще 9 українських військових

Болгарія прийняла ще 9 військовослужбовців Збройних сил України на лікування.

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Про це повідомляє посольство України у Болгарії в соціальній мережі Facebook.

"6 червня до Болгарії на лікування прибула чергова, сьома група з 9 поранених українських військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

В аеропорту Софії українських героїв тепло зустріли посол Микола Балтажи, співробітники посольства, представники української діаспори та болгарські друзі.

"Військові пройдуть курс реабілітації в одному з лікувальних закладів Міністерства оборони Болгарії. Витрати взяв на себе консул України у місті Пловдив Димитр Георгієв", - сказано у повідомленні.