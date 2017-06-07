В Україні збільшено мінімальний розмір аліментів на дитину

Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання» (реєстраційний номер 4928), що передбачає збільшення мінімального розміру аліментів на одну дитину.

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Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради України.

Як повідомляв УНІАН, парламент 17 травня прийняв закон про внесення змін у деякі законодавчі акти щодо поліпшення захисту права дитини на належне утримання.

За це рішення проголосували 226 депутатів із 352, зареєстрованих у сесійній залі.

У Сімейному кодексі запроваджується порядок, згідно з яким аліменти, одержані на дитину, є власністю самої дитини. Раніше існувала норма, за якою аліменти, одержані на дитину, є власністю того з батьків, на ім'я кого вони виплачуються, і мають використовуватися за цільовим призначенням.

Крім того, законом встановлюється, що той із батьків або інших законних представників дитини, на ім’я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами виключно за цільовим призначенням в інтересах дитини.

За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина.

Спосіб стягнення аліментів, визначений рішенням суду, змінюється за рішенням суду за позовом одержувача аліментів. Встановлюється, що при визначенні розміру аліментів суд враховує і наявність рухомого та нерухомого майна, грошових коштів; доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів.

Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Раніше визначалося, що мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, за винятком випадків, передбачених статтею 184 Сімейного кодексу.

Цей закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.