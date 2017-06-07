Полуниця підвищить імунітет і компенсує нестачу йоду в організмі - медики

За вмістом вітаміну С полуниця поступається тільки чорній смородині, у п'яти ягодах середньої величини вітаміну С стільки ж, скільки в одному великому апельсині, розповідає лікар-терапевт Марина Кірієнко. Фолієвої кислоти в полуниці більше, ніж у малині та винограді.

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Полуниця - відмінний профілактичний засіб від таких хвороб, як атеросклероз і гіпертонія. Якщо щодня їсти ці ягоди, зміцнюються імунна система і стінки судин. Полуниця має потужну протизапальну та протимікробну дію.

Антимікробні властивості полуниці використовуються для лікування запальних захворювань носоглотки і усувають неприємний запах з рота. Наявність у її складі йоду компенсує його нестачу в організмі.

Полуниця має цукрознижуючу дію. Тому її включають у харчування хворих на цукровий діабет.

При захворюваннях нирок і сечових шляхів рекомендується весь сезон вживати ягоди полуниці. Краще їсти щодня не менше 400 грамів. При всіх ниркових недугах слід пити відвар з коріння полуниці. Полуниця є природним сечогінним засобом і заспокійливо діє на печінку.

Саліцилова кислота, яка міститься в ягідці, допомагає і при болях у суглобах. Полуниця дозволяє заповнити дефіцит заліза при недокрів'ї. Ягоди полуниці й відвар з її листя нормалізують обмін речовин і тиск, рятують від безсоння.

Однак слід знати, що полуниця - сильний алерген. Тож людям з алергією потрібно зменшити її споживання або запивати її будь-яким кисломолочним продуктом. Полуниця також протипоказана при підвищеному виділенні шлункового соку, тривалих шлункових і печінкових кольках.