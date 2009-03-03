Потепління клімату призводить до хвороб дихання

Літня спека, що почастішала в багатьох європейських країнах через глобальні зміни клімату, здатна принести з собою сплеск госпіталізацій внаслідок дихальних проблем, відповідно до аналізу Американської торакальної спілки. Фахівці вирішили розглянути вплив погодних умов на самопочуття європейців з 12 великих міст за 11-річний період. Оскільки потепління клімату на планеті з наукової точки зору впливає на нашу реальність, передбачається, що екстремальні погодні умови в світі, зокрема спекотне і посушливе літо, торкнуться не тільки екосистем, але і здоров`я людей.

Було зафіксовано, що кожне перевищення порогової температури на 4% збільшує зростання госпіталізацій, пов`язаних з респіраторними розладами. Випадки госпіталізацій зачіпали всі вікові групи, але особливо гостро спека впливала на старих людей старше 75 років. Лікарі проте відзначають, що випадки серцево-судинної смерті, що також асоціюються з високою температурою, навпаки знизилися.

За словами епідеміологів, одержані висновки мають велике значення для громадської охорони здоров`я, оскільки поширеність хронічних захворювань легенів, як очікується, підвищиться в розвинених країнах в результаті старіння населення. Крім того, в рамках сценарію потепління клімату збільшення концентрацій певних забруднювачів в повітрі, особливо озону, може ще більше загострити ситуацію.

ami-tass.ru