Яєшня стабілізує тиск
08:36, 03 березня 2009Країна
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Діє подібно до АСЕ-інгібіторів
Канадські учені виявили, що смажені яйця діють на організм людини подібно АСЕ-інгібіторам - речовинам, які стабілізують артеріальний тиск.
За словами експертів, коли яєшня потрапляє в шлунок і піддається дії ферментів, починає вироблятися білок, який блокує ангіотензин - гормон, що зумовлює звуження кровоносних судин і підвищення тиску.
Таким чином, тиск стабілізується. Причому смажені яйця блокують ангіотензин краще, ніж варені, відзначають дослідники.
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