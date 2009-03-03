Яєшня стабілізує тиск

Канадські учені виявили, що смажені яйця діють на організм людини подібно АСЕ-інгібіторам - речовинам, які стабілізують артеріальний тиск.

За словами експертів, коли яєшня потрапляє в шлунок і піддається дії ферментів, починає вироблятися білок, який блокує ангіотензин - гормон, що зумовлює звуження кровоносних судин і підвищення тиску.

Таким чином, тиск стабілізується. Причому смажені яйця блокують ангіотензин краще, ніж варені, відзначають дослідники.

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