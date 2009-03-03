У Городниці на Житомирщині відкрито реконструйовану лікарню

У Новоград-Волинському районі Житомирської області відкрили реконструйоване приміщення лікарні в селищі Городниця.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Новоград-Волинської райдержадміністрації, реконструкцію лікарні розпочали восени минулого року.

Тендер на її проведення виграло київське ТОВ «Техбудпромсервіс». Старе приміщення збудували у 1939 році і з 1995 року його капітально не ремонтували, повідомив на урочистостях з нагоди відкриття реконструйованого приміщення лікарні голова Новоград-Волинської райдержадміністрації Микола ІВАНЮК.

За його словами, лікарню реконструювали за 944 тис. грн. коштів з державного, районного та селищного бюджетів.Протягом останніх 4-х місяців підрядник провів заміну даху, вхідних дверей, вікон, електропостачання, водопостачання, ремонт каналізації та опалення.

М. ІВАНЮК зазначив, що відтепер селищна лікарня у Городниці має денний стаціонар на 30 ліжок, терапевтичне відділення на 20 ліжок, неврологічне відділення на 5 ліжок, палату інтенсивної терапії, перев’язочну, стерилізаційну, операційну та пологові кімнати. Тепер тут зможуть обслуговуватися 10 тисяч жителів селища.