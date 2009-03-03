Вінниччина: 70 шкіл залишаються закритими на карантин

У Вінницькій області станом на 2 березня 70 шкіл залишаються закритими на карантин.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в обласній санепідстанції.

Рівень захворюваності на грип та ГРВІ у Вінниці відносно стабілізувався і на 8% не дотягує до епідпорогу.

Тим часом, в окремих районах - Вінницькому, Барському, Гайсинському, Немирівському, Оратівському та Хмільницькому - кількість хворих зростає. Тому у 70 загальноосвітніх школах Вінниччини тимчасово припинено навчання.

Загалом в області протягом тижня захворіло близько 11 тис. 913 осіб (на 10% більше, ніж за попередній тиждень).

Летальних випадків у Вінницькій області зафіксовано не було.