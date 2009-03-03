Ефективний метод подовження життя

Найближчим часом вченим вдасться створити технології, здатні зупинити старіння і продовжити життя людини щонайменше на 30 років.

Усього через 20 років після цього може з`явитися спосіб довести вік до 1000 років , заявляє британський геронтолог з Кембриджу Обрі ді Грей. При цьому сама терапія буде безкоштовною, уточнює Обрі. Вчений також є творцем нового підходу в боротьбі зі старінням - "інженерного методу".

"Я вірю, що ми зможемо перемогти старіння в найближчому майбутньому. Існує 50-відсоткова ймовірність, що людина, яка перша доживе до 150 років, вже живе, і їй зараз 60 років", - пояснив ді Грей на прес-конференції в Москві.

Геронтолог вважає, що науці вдасться створити ситуацію другої космічної швидкості втечі від старіння, при якій наука та медичні технології будуть розвиватися настільки швидкими темпами, що отриманого на першому етапі виграшу в 20-30 років вистачить, щоб розробити нові методи боротьби зі старінням і, відповідно, нове покоління технологій.

"За рахунок цього гравітаційного утікання перша людина, яка жила 1000 років, можливо буде менш ніж на 20 років молодшою, ніж перша людина, яка дожила до 150 років", - вважає ді Грей.

Ді Грей також відзначив, що зараз більшість вчених сходяться на думці, що старіння пов`язане не з генетичною програмою самознищення, нібито закладеною в організмі, а з накопиченням дефектів, пошкоджень, які потім призводять до хвороб і смерті. Один з підходів боротьби зі старінням - геронтологічний - пов`язаних із запобіганням появи дефектів, інший - геріатричний - заснований на боротьбі з переходом дефектів у хвороби, пояснив учений.

Він вважає, що обидва вони є неефективними, оскільки процеси обміну речовин, через які і виникають пошкодження, дуже складні, тому не дати дефекту з`явитися - дуже складне завдання. Не менш складно запобігти хворобі. Тому він створив третій підхід, названий їм інженерним, який передбачає боротьбу безпосередньо з самими дефектами.

Ді Грей назвав сім категорій біологічних процесів, які породжують дефекти. Зокрема, це скорочення числа клітин або навпаки їх надмірний ріст, накопичення "сміття", шлаків всередині клітин і між ними, генетичні мутації в хромосомах і мітохондріях, а також освіта надлишкових зв`язків між білковими молекулами. Для багатьох з них вже були розроблені технології протидії. На думку британського учениого, взяти під медичний контроль процес старіння цілком реально.

"Ми вже просунулися технологічно достатньо, щоб створити терапію, яка дасть нам можливість прожити до 150 років. Через десять років ми зможемо спробувати її на мишах. Ми не знаємо скільки займе часу, щоб пройти шлях від миші до людини, але ми вважаємо, що існує 50-відсотковий шанс, що цей процес займе близько 15 років ", - сказав ді Грей.

РИА Новости