Шотландія розпочинає активну боротьбу з пияцтвом

Уряд Шотландії, яка займає восьме місце в світі щодо споживання спиртних напоїв, обнародував програму боротьби з пияцтвом.

Документ встановлює мінімальну ціну на порцію алкоголю, а також обмежує рекламу і промоакції у сфері продажів алкоголю. На думку чиновників, це допоможе понизити рівень смертності і поліпшити загальний стан здоров`я шотландців.

Зараз же масштаби проблеми алкоголізму в Шотландії шокують, вважає міністр охорони здоров`я Нікола Стерджн. За його словами, залежність від алкоголю щорічно забирає життя 1500 шотландців. Це в два рази більше, ніж 15 років тому. Крім того, почастішали випадки захворювання цирозом печінки, діабетом, ожирінням і раком.

Шотландія нині займає восьме місце по споживанню спиртних напоїв в світі. Щорічні втрати економіки, викликані зниженням ефективності праці людей, які страждають від алкоголізму, складають 2,25 млрд фунтів стерлінгів.

Проте, піти на радикальні заходи уряд Шотландії не зважився. Міністри відмовилися заборонити право покупки алкоголю людям, що не досягли 21 року.

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