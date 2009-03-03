Волинь: стартував І тур благодійного марафону здоров'я Ольги Богомолець
Пройде по усій країні
На Волині стартував перший тур благодійного Всеукраїнського марафону здоров’я професора, доктора медичних наук Ольги БОГОМОЛЕЦЬ, що проводиться за підтримки Президента України Віктора ЮЩЕНКА.
Як передає кореспондент УНІАН, у Луцькій міській дитячій поліклініці О.БОГОМОЛЕЦЬ 2 березня провела медичний огляд дітей з усієї області.
Також в народному домі “Просвіта” відбувся благодійний концерт О.БОГОМОЛЕЦЬ “Янголе мій”.
Всеукраїнський марафон здоров’я проходитиме на Волині протягом трьох місяців. Медичні огляди дітей проводитимуться за допомогою єдиного в Україні епілюмінісцентного дерматоскопа для ранньої діагностики онкологічних захворювань шкіри. При виявленні хворих дітей вони будуть направлені на обстеження в Інститут дерматології та косметології (Київ) та безкоштовно прооперовані, якщо виникне така необхідність.
Всі заходи у рамках першого туру марафону здоров’я здійснюються виключно за кошти родини БОГОМОЛЕЦЬ-ШЕРЕМЕТЬЄВИХ.
Довідка УНІАН. Всеукраїнський благодійний марафон здоров`я О.Богомолець відбудеться в усіх регіонах за підтримки Президента. Ініціатор його проведення - професор, доктор медичних наук, автор та виконавець українських романсів О.БОГОМОЛЕЦЬ. Мета марафону - допомогти дітям-сиротам і дітям із малозабезпечених родин, що потребують сучасної онкологічної медичної допомоги. Також в рамках благодійного марафону в обласних центрах України відбудуться благодійні концерти О.БОГОМОЛЕЦЬ «Янголе мій».