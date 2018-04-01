Великі випробування маленьких людей

Щорічно в Україні фіксують 11-12 випадків онкозахворювань на 100 тисяч дітей. За показниками дитячої смертності від злоякісних новоутворень наша країна займає п`яте місце в Європі. Все це - порожні цифри, які мало зачіпають наші зачерствілі від великої кількості статистики серця. Але тільки до тих пір, поки ця статистика не починає оживати і знаходити людські риси. Біда завжди раптова Хлопчик - пацієнт дитячого відділення Національного інституту раку. До жовтня цього року Артем був зовсім здоровою дитиною. А потім - раптовий біль, мішки під очима і слабкість.Біда завжди приходить раптово.

На днях в редакцію «АИФ» прийшла жінка - Тетяна Марківна Овчарова, бабуся трирічного

Артема.Підозрювали запалення нирок, в місцевій лікарні хлопчика «прокапали».

Подальше УЗ І показало -пухлина нирки. А далі -довгі десять днів «мотаний» між Луганськом (сім`я живе в р. Старобельськ, Луганська обл.) і Києвом в спробах з`ясувати точний діагноз. Перша спроба потрапити в київський Інститут раку не вдалася - завадив карантин. Втративши дорогоцінні дні (у Луганську необхідного устаткування немає), хлопчикові все ж таки встановили діагноз - нейро-бластома забрюшного простору четвертого ступеню з метастазами в кістковий мозок. Вже півтора місяці Артем лікується в Києві. Позаду чотири блоки хімії. Далі малюка чекає поїздка до Москви на діагностику. «Власних грошей не вистачає, батько Артема вже давно пішов з сім`ї, ми з сином і чоловіком збираємо все, що можемо, а на дочку і дивитися боляче, - розповідає Тетяна Марківна. - Спасибі добродійній організації «КРАБ» (організована батьками, чиї діти лікувалися у відділенні дитячої онкології ГУ «Національний інститут раку» МЗ України. - прим. Ред.) - вони сплатили нашу поїздку до Москви. Але звідки брати гроші далі - не знаю».

Сьогодні Артему необхідна дорога операція по пересадці кісткового мозку.

Рак давно перестав бути смертним вироком. Головне - встигнути допомогти і не залишитися осторонь.

Допомогти Артему можна, перерахувавши гроші на рахунок:

Рахунок № 2625 6790 003 131

- Васильківське відділення Печерського філіалу Приват-банку МФО 300711 ОКПО 1705696

Призначення платежу: засоби для поповнення карти

№ 4405885012200702 (у національній валюті)

№ 4405885012200629 (у доларах США)

на ім`я Овчарової Наталії Миколаївни (ідентифікаційний код - 2946519747)

Головне - не зневірятися

На щастя, сучасна медицина і активна діяльність деяких добродійних організацій щорічно зберігають життя маленьких мучеників. Десятирічна Марина - колишня пацієнтка Інституту раку. Сьогодні дівчинка живе повноцінним життям. Хвороба пішла. А все завдяки невичерпному оптимізму і фінансовій та психологічній підтримці абсолютно чужих людей, які давно стали рідними. І, звичайно, далеко не останню роль зіграла віра і могутня підтримка мами. «Почувши діагноз дочки, я прийняла його як випробування, яке необхідно пройти, - розповідає Світлана, мама дівчинки. - Навіть найменша допомога була на вагу золота. Пам`ятаю, як мені подзвонила дівчина Вікторія, сказала: «Я інвалід і не зможу приїхати, але якщо хочте, приїжджайте і візьміть 20 гривень». -І я їхала і брала».

Таких прикладів багато. 9-річний Саша Каленюк, 14-річна Іра Грінь, 8-річна Маша Романюк пройшли через випробування під назвою «рак». А все завдяки підтримці небайдужих людей. Адже лікування онкохворих коштує близько 500 гривень в день. Держава виділяє 12 гривень. Інше - можливості батьків і допомога зі сторони.

КОМПЕТЕНТНО Лариса Лавренюк, керівник БО «Фонд допомоги онкохворим дітям «КРАБ»:

«Основне завдання аналогічних зарубіжних добродійних фондів - психологічна підтримка і адаптація до діагнозу онкохворих дітей та їх батьків. А також робота з сервайверами (дітьми, що видужали), яким психологи допомагають відновити повноцінний спосіб життя і не боятися майбутнього. В Україні добродійні організації, на жаль, вимушені займатися в основному пошуком фінансових коштів для лікування. На жаль, далеко не всі знають, що подібна проблема взагалі існує. Якось в розмові один чоловік здивовано запитав мене: «А що діти хворіють на рак?»

ДЛЯ ДОВІДКИ.

Сьогодні в Україні реалізовується всеукраїнский проект «Рак виліковний. Своєчасна діагностика та лікування онкологічних захворювань в Україні», ініційований президентом Фонду «Розвиток України» Рінатом Ахметовим. У Донецькій області Фонд створює сучасний Центр боротьби проти раку, в якому будуть упроваджені кращі світові практики в діагностиці і лікуванні онкозахворювань. У Центрі буде сконцентрований кращий лікувальний і діагностичний потенціал країни.

Сьогодні Фонд працює над посиленням діагностичної і лікувальної бази головної науково-дослідної і лікувально-профілактичної установи країни, створюючи сучасний радіологічний корпус на базі Національного інституту раку в Києві.

Проект «Рак виліковний» також забезпечить доступність якісної медичної допомоги онкологічним хворим за місцем проживання. Для цього буде посилена діагностична і лікувальна база восьми обласних онкодиспансерів на Західній Україні.

aif.ua