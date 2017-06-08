У МОЗ обіцяють закупити понад 10 тисяч коронарних стентів

Міністерство охорони здоров'я України планує в 2017 році централізовано закупити через міжнародні організації не менш як 10,4 тис. стентів для лікування пацієнтів з гострим коронарним синдромом виробництва компаній Boston Scientific (США) і Balton (Франція, Польща) вартістю від 80 до 150 дол. за штуку (2,1-3,9 тис. грн за поточним офіційним курсом).

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Про це УНІАН повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України з посиланням на слова заступника міністра Олександра Лінчевського.

За інформацією МОЗ, у план закупівель на 2017 рік входять стенти без покриття лікарськими препаратами (7,8 тис. штук) і з покриттям лікарськими препаратами (2,6 тис. штук).

Більшість стентів, які буде поставлено в Україну, виробляються американською компанією Boston Scientific, яка входить в п'ятірку (разом з компанією «Метроніка» - виробником стентів Resolute Integrity) найбільш відомих і популярних світових виробників, повністю відповідають очікуванням лікарів, які проводять коронарне стентування, і будуть закуплені за невисокою ціною - не дорожче 80 дол. за штуку (2,1 тис. грн за поточним офіційним курсом).

Частина стентів, які буде закуплено, виробляються компанією Balton (Франція, Польща). Це стенти європейського виробника, які раніше використовувалися в Україні, також відповідають технічним завданням, підготовленим Міністерством охорони здоров'я для тендера, вартістю не більше 150 дол. за штуку (3,9 тис. грн за поточним офіційним курсом).

При цьому в МОЗ наголосили, що стенти компанії Balton (Alex Plus) підходять для імплантації в перші години від початку гострого інфаркту міокарда екстреним пацієнтам, які мають фактори ризику рестенозу після стентування (цукровий діабет, атеросклеротичні бляшки в артеріях малого діаметру).

Також у міністерстві повідомили, що державний бюджет України на 2017 рік передбачає витрати на централізовану закупівлю лікарських препаратів і виробів медичного призначення для закладів охорони здоров'я для лікування пацієнтів із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями в розмірі 400,359 млн грн.

Питання щодо порядку розподілу закуплених стентів між регіонами і контролю їх використання в МОЗ не прокоментували.

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Довідка УНІАН. Український кардіохірург, директор Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України Борис Тодуров у січні нинішнього року виступив з різкою критикою роботи чиновників міністерства і його керівника Уляни Супрун, звинувачуючи їх у зриві держзакупівель за програмою фінансування медичних препаратів і обладнання для лікування серцево-судинних захворювань, які могли врятувати десятки тисяч людських життів.

У відповідь виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Супрун заявила, що за кошти держбюджету 2015 року, коли стенти закуповувалися через українські фармкомпанії, було закуплено 7179 стентів, при цьому за кошти бюджету 2016 року за участю міжнародних організацій вдасться закупити більш ніж 10 тис. стентів.

Кабінет міністрів 19 квітня ухвалив рішення про закупівлю ліків і медичних виробів у 2017 році через міжнародні організації. Коментуючи рішення, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що в 2017 році Україна повинна компенсувати проблеми із закупівлями ліків у минулі роки.