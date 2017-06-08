Мусій звинуватив Супрун в побудові нових корупційних схем в медицині

12:29, 08 червня 2017
Країна
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Передбачається централізація “всіх грошей — 80 мільярдів” і унеможливлення надання пацієнтам медичної допомоги.

Фото: УНІАН

Народний депутат України Олег Мусій (позафракційний) звинуватив в. о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун в побудові нових корупційних схем через "так звану медичну реформу".

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час обговорення законопроекту № 6327 “Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів” і представляючи свій альтернативний законопроект.

За словами депутата, урядовим законопроектом українців буде позбавлено “будь-яких фінансових гарантій отримати медичну допомогу”.

“Ви хочете цим законопроектом побудувати нові корупційні схеми, а саме, централізувати кошти під державну закупівельну агенцію, яку ви називаєте дуже красивою назвою — Національна служба здоров’я”, - заявив Мусій.

Під час цих його слів депутати із фракції “Самопоміч” вигукували: “Це брехня”.

У відповідь Мусій сказав: “До цього причетні “грантоїди”, які сидять від мене зліва (саме з лівої сторони від трибуни розташовуються депутати із фракції “Самопоміч” - УНІАН) і кричать “ганьба”, тому що вони – у схемах знищення народу України”.

Нардеп наголосив, що передбачається централізація “всіх грошей — 80 мільярдів” і унеможливлення надання пацієнтам медичної допомоги.

Він також зазначив, що Супрун сьогодні на засіданні парламенту зачитала лист дописувачки у Facebook, яка розповіла історію смерті своєї дитини через ненадання їй медичної допомоги.

Мусій стверджує, що після ухвалення урядового законопроекту “все населення буде писати вам такі листи”.

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Теги: #корупція у медицині#голосування за медичні закони