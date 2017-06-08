Богомолець виступає проти ухвалення урядового законопроекту щодо державних фінгарантій надання медпослуг

Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець (фракція «БПП») виступає проти ухвалення урядового законопроекту щодо державних фінансових гарантій надання медичних послуг та лікарських засобів.

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Як передає кореспондент УНІАН, під час виступу в парламенті вона назвала дивною ситуацію, коли даний законопроект розглядався не Комітетом з питань охорони здоров'я, а Комітетом з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.

«Міністерство охорони здоров’я, Кабмін так і не спромоглися за останній рік дати відповідь на запитання, що буде входити в базовий гарантований пакет медичної допомоги, скільки коштує ця допомога, скільки платити потрібно людям по співоплаті», - сказала Богомолець.

«По суті зараз ми кидаємо людей під танки і даємо їм ще додаткові тарифи», - зауважила вона і наголосила, що люди змушені будуть платити, крім підвищених тарифів за комунальні послуги, ще й за надання медичної допомоги.

Богомолець стверджує, що, відповідно до цього законопроекту, не зможуть “потрапити в лікарню психічно хворі, люди не зможуть отримати довідку про розтин, тому що патологоанатомічна служба не віднесена до послуг, що гарантує держава”.

Також, за її словами, не зможуть отримати планові операції діти-сироти, діти з вадами розвитку.

«Всі будуть зобов’язані доплачувати, і питання – скільки», - підкреслила голова Комітету.

У відповідь в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун попросила не передавати даний законопроект в Комітет, який очолює Богомолець, а залишити його в Комітеті з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» (реєстраційний номер 6327).