Росію охопила епідемія абортів

В умовах фінансової кризи в Росії назріває ще одна криза - демографічна. Кількість новонароджених в країні може зменшитися на 200 тисяч: жінки масово йдуть на аборти, та і народжувати скоро стане просто нікому. Зараз настає сприятливий репродуктивний період для тих, хто народився в 1990-і роки, а їх дуже мало - тоді теж була серйозна у новітній історії країни демографічна криза. Її наслідки були подолані лише в 2006 році, так що фахівці попереджають: переламати нинішню тенденцію також вийде не раніше, ніж через 7-10 років.

Самі жінки винять у всьому державу. На форумах в інтернеті вони скаржаться, що весь минулий рік влада через ЗМІ і рекламу закликала їх вагітніти, а коли сталася криза, майбутні матусі опинилися стали нікому не потрібні. Багато хто говорить, що, вже чекаючи дитину, потрапили під скорочення. "Відчуття таке, ніби мене обдурили", - признаються жінки.

Мам, що не відбулися через кризу, в країні тисячі, повідомляє "Приватний кореспондент". Про це можна судити хоч би по тому, що за останні два місяці число запитів в пошукових системах на слово "аборт" зросло в 10 разів. Це видно і по числу звернень жінок до державних медичних установ, і по дзвінках на телефон довіри. З`явилася навіть нова соціальна група жінок - тих, хто робить аборт через те, що не може розплатитися по кредитах.

Примітно, що на рішенні зробити аборт наполягають у важкі часи саме чоловіка. Медики вважають, що вони гостріше переживають кризу і більше схильні до паніки: "Чоловікам властиво драматизувати обстановку. Крім того, вони бояться ганьби. Мовляв, народив малюка, а прогодувати не його смогу".

За законом, безпечно перервати вагітність можна тільки до 12 тижнів. Але в Росії, як відомо, закон завжди легко обійти. У московському ГУВС вважають, що в столиці вже з`явилися підпільні абортарії.

Напередодні на московську приватну клініку було заведено кримінальну справу за неякісне проведення абортів. Дві жінки, яким проводилося штучне переривання вагітності у філіалі ООО "Медклінік" на Дмітровськом шосе, були потім госпіталізовані в міські лікарні у важкому стані. У клініці був проведений обшук, за наслідками якого було встановлено, що організація "надає послуги, що не відповідають вимогам безпеки життя і здоров`я жінок".

Фахівці переконані: зростання числа абортів закономірне. "Так відбувалося у всі кризові часи. У 1999-му, в рік, наступний за дефолтом, число тих, що народилися склало 1,214 млн. Це на 69 тисяч менше, ніж роком раніше, і абсолютний мінімум за всю новітню історію Росії. При цьому кожна 11-а росіянка у віці до 29 років протягом року після дефолта зробила аборт. Те ж саме відбувається і зараз. Працюють соціально-біологічні механізми, - вважає заступник голови комітету Держдуми по охороні здоров`я Сергій Колесников.

Проте влада робити якісь кроки не поспішає. У департаменті охорони здоров`я Москви відповідають: немає статистики по абортах, а поки немає даних - немає і проблеми.

mycityua.com