Фаркомпанія підкуповувала лікарів для просування антидепресантів

Американській фармкомпанії Forest Laboratories висунуто звинувачення в підкупі лікарів з метою стимуляції щодо прописування пацієнтам компанією антидепресантів Celexa (циталопрам) і Lexapro (есциталопрам). Крім того, компанія звинувачується в просуванні цих препаратів для застосування у дітей без офіційно схвалених свідчень.

Для досягнення цієї мети компанія пропонувала лікарям грошові премії, відвідини дорогих ресторанів і розважальних шоу. Представник Forest Laboratories Френк Мардоло (Frank Murdolo) заявив, що він не бачив звинувачувальних документів і тому не може їх прокоментувати. Проте, він розповів, що приводом для звинувачення стали результати федерального розслідування, проведеного ще в 2004 році.

Представник звинувачення також додав, що, як показали дослідження, застосування Celexa пов`язано з підвищеною частотою суїцидів і суїциїдальних думок, що не перешкодило виробникові незаконно просувати препарат, зокрема для використання в педіатрії.

medportal.ru