Рінат Ахметов подарував квартири осиротілим дітям з Авдіївки

Рінат Ахметов прийняв рішення подарувати квартири дітям з Авдіївки, чиї батьки загинули під час обстрілу міста 13 травня 2017 року.

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Сьогодні в Авдіївці сім'ям вручили сертифікати на житло.

Трагедія сталася в середині травня цього року. Від прямого влучення в житловий будинок в старій частині міста загинули четверо мирних жителів. Вибух снаряда забрав життя співробітників Авдіївського коксохіму – Марії Дикої, Олега Борисенка, а також його дружини Ольги Курочкіної. У сімейної пари залишився 19-річний син Михайло, а Марія Дика виховувала одна 4-річну доньку Олександру. Діти залишилися сиротами.

«В один день діти втратили найдорожче – сім'ю і дім. Коли про загибель батьків Михайла і маленької Саші дізнався Рінат Леонідович, він прийняв рішення подарувати дітям квартири в місті Покровськ Донецької області. Осиротілим дітям ніхто не поверне батьків. Але зараз їм потрібен новий будинок. В якому вони разом з рідними будуть будувати нове життя. Ця допомога – особиста ініціатива Ріната Леонідовича», – зазначив Олександр Вишняков, директор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

З моменту трагедії співробітники Авдіївського коксохіму підтримували дітей, які втратили батьків. «Загибель наших співробітників – це трагедія для всіх нас, для всіх заводчан. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблих. У них залишилися діти, яким ніхто не поверне батьківську любов. З перших днів АКХЗ і Гуманітарний штаб Ріната Ахметова надавали допомогу і підтримку рідним і близьким загиблих співробітників. Для дітей зараз дуже важлива турбота і підтримка. І допомога, надана Рінатом Леонідовичем, допоможе їм у майбутньому», – підкреслив директор Авдіївського коксохіму Муса Магомедов.