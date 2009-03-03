У Львові відкриють два відділення невідкладної меддопомоги

У рамках підготовки до Євро-2012 у 2009 році управління охорони здоров’я Львівської міської ради планує завершити створення двох відділень невідкладної допомоги на базі Львівської комунальної міської клінічної лікарні швидкої допомоги та Львівської міської клінічної лікарні №8.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир ЗУБ.

За його словами, у відділеннях будуть створені всі умови для інтенсивної терапії, обстеження, операційні з відповідним сучасним обладнанням.

«В новостворених відділеннях працюватимуть висококваліфіковані фахівці. У 2008 році, в рамках підготовки до Євро-2012, львівські лікарі брали участь у спільних показових навчаннях з фахівцями МНС та МВС на базі львівського готелю «Супутник», здобули перше місце у змаганнях «Галицьке медичне ралі», а також забезпечували медичний супровід секторів вболівальників під час футбольних матчів Україна-Польща та Україна-Білорусь», - поінформував В.ЗУБ.