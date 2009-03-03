Столична міліція кришує незаконну торгівлю трамадола - правозахисники

Правозахисники заявляють, що столична міліція не реагує на випадки незаконного продажу трамадолу у низці аптек Києва і звинувачують правоохоронців у фактичному “кришуванні” незаконної торгівлі лікарськими наркотичними засобами у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив віце-президент Спілки адвокатів України Петро БОЙКО на прес-конференції на тему: «Як влада знищує борців з наркомафією та кришує злочинців?».

Правозахисник нагадав, що наразі п’ятеро активістів Всеукраїнського громадського руху протидії наркоманії та наркокорупції (Рух) перебувають під слідством і звинувачені у пошкодженні медичного обладнання та препаратів приватного підприємства “Панакс”. При цьому, зазначив він, проведення слідства свідчить про його упередженість та необ’єктивність щодо підозрюваних.

П.БОЙКО підкреслив, що слідчий у даній справі навіть не зустрічався з власником ПП “Панакс”, від якого надійшов позов, і не встановив достовірності його дозвільних документів на торгівлю лікарськими засобами. “Ми перевірили, що таке ПП “Панакс”. Власник цього підприємства – наркоман, судимий за вживання і зберігання наркотиків... Саме ж приватне підприємство не має взагалі у своєму статуті такого виду діяльності як торгівля аптечними товарами. Тобто, це підприємство навіть йод не має права продавати, по закону”, - наголосив він.

Більше того, за його словами, ліцензія, яка є у кримінальній справі, підроблена, що підтвердили правозахисникам у відповідному департаменті Мінохорони здоров’я. В принципі, додав він, її видавали, але підприємству, яке працює у Білій Церкві. “Тобто, що ми маємо на сьогодні: приватного підприємства не існує як такого... існує тільки зовнішня форма. А по суті – нема ні директора, ні засновника, а все, що було в приміщенні (аптеки - УНІАН) – це антураж для прикриття злочину”, - переконаний П.БОЙКО. На його думку, “сьогодні правоохоронці не борються зі злочинністю, а покривають її і заробляють на ній”.

Зі свого боку, президент Благодійної організації «Життя без виправдань» Роман ТРОХІН заявив, що правоохоронці не реагують на свідчення активістів “Руху” щодо причетності конкретної аптеки до незаконної торгівлі трамадолом, або відповідають формальними відписками. За його інформацією, міліція загалом порушила понад 100 справ за незаконну торгівлю трамадолом у Києві, але жодна з них не дійшла до суду і винні у злочинній реалізації лікарського наркотичного препарату покарання не понесли.

“Невже всі наші правоохоронні органи і вся влада разом не можуть побороти наркомафію? З’являється підозра, що для когось це дуже вигідний бізнес”, - зазначив Р.ТРОХІН. Але від цього “бізнесу”, наголосив він, страждають, в першу чергу, діти, тому що більшість “лже-аптек” розташовані саме поблизу навчальних закладів і саме учні є їх постійними клієнтами. Анонімне опитування, проведене активістами “Руху”, засвідчило, що майже 80% учнів та студентів у столиці пробували або регулярно вживають трамадол, але не вважають його наркотиком.

Як раніше повідомлялося, 15 жовтня 2008 року під час проведення мітингу біля аптечного кіоску ПП “Панакс” по вул. Жилянській,148 у Києві активісти Всеукраїнського громадського руху протидії наркоманії та наркокорупції самостійно вжили заходів для припинення незаконної наркоторгівлі. Вони пошкодили ролети кіоску та потрапили до його приміщення, де знайшли та вилучили велику кількість трамадолу, що реалізовувався тут незаконно. В присутності громадськості та ЗМІ вилучений препарат було спалено поблизу аптеки.

Того ж дня проти учасників акції керівництвом ПП “Панакс” було подано позов за заподіяння збитків на суму близько 5 тис. грн. Міліція затримала 104 представники громадських організацій, а проти п’яти було порушено кримінальні справи за вчинення хуліганських дій.