Гриневич заявила про посилення вимог для вступу на лікарські спеціальності

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявила про посилення цього року вимог до абітурієнтів, які вступають на лікарські спеціальності — не менше 150 балів з кожного предмету на ЗНО. Про це вона сказала під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

Читайте такожДинаміка реєстрації на ЗНО: найпопулярніші предмети за 10 років (інфографіка)«Цього року посилюються вимоги на лікарські спеціальності. За поданням Міністерства охорони здоров'я, вступ на лікарські спеціальності буде здійснюватися, якщо у вас буде в кожному сертифікаті не менше 150 балів», - зауважила вона.

Також, за словами Гриневич, передбачається збільшення на 10% державного замовлення для тих вищих навчальних закладів, де буде високий конкурс і абітурієнти з високими балами ЗНО.

«В цьому році ми збільшуємо мотивацію для вступу на технічні і природничі спеціальності за рахунок того, що після зарахування пільговиків весь залишок державного замовлення ми спрямуємо також на ці спеціальності», - сказала вона.

Гриневич додала, що цього року понад 240 тисяч осіб складають ЗНО.